Massada de Peixe

INGREDIENTES

700 g de peixe

1,5 l água

1 c. de sobremesa sal

500 g camarão (cascas e cabeças)

200 g tomate

5 dentes de alho

0,3 dl azeite virgem extra

150 g cebola picada

100 g alho-francês em rodelas

200 g cenoura1

folha de louro

250 g massa macarronete

coentros q.b

PREPARAÇÃO

Numa panela, coloque o peixe e cubra com cerca de litro e meio de água. Junte o sal e leve ao lume. Deixe ferver 10 minutos e retire o peixe com uma escumadeira. Introduza as cascas e as cabeças dos camarões no caldo da cozedura do peixe e deixe ferver.

Descasque e pique os dentes de alho, pele as cenouras e corte-as em rodelas.

Num tacho, com o azeite salteie os dentes de alho picados e, quando começarem a alourar, o alho-francês e a cebola picada. Deixe cozinhar até os legumes estarem macios. Adicione as rodelas de cenoura, o tomate e a folha de louro. Tape e deixe cozinhar sobre lume brando até o tomate estar macio.

Triture as cascas e as cabeças dos camarões com a varinha mágica e coe o caldo com um passador de rede. Deite o caldo sobre o refogado e quando levantar fervura, introduza a massa. Tape e deixe cozer até estar al dente.

Limpe o peixe de peles e espinhas e desfaça-o em lascas grandes. Junte o peixe e os coentros à massa e sirva imediatamente.