Língua de Vaca à Transmontana

INGREDIENTES:

- Uma língua de vaca;

- 3 cenouras;

- 3 tomates maduros;

- 30 cl de vinho tinto;

- q.b Cebola, alho, azeite, louro, salsa, picante e sal;

- 1kg de batatas.

PREPARAÇÃO:

1. Comece por limpar a língua, deixe cozer na panela de pressão durante 30 minutos;

2. De seguida, fazer um corte em todo o comprimento, puxar a pele exterior com a ajuda de uma faca;

3. Troque a água da cozedura, leve novamente ao lume a cozer, mas já cortada em fatias de 2 cm, deixe ferver durante 15 minutos;

4. Faça um refogado com a cebola, o alho, o louro e o azeite.

5. Junte a língua, a cenoura e os tomates maduros. Tempere com sal e pimenta a gosto. Deixe apurar e junte o vinho tinto.

Sirva com puré ou batata cozida.

Bom apetite!