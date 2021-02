Bacalhau da Noruega Frito com Molho de Vilão

INGREDIENTES:

- 2 postas de Bacalhau da Noruega demolhado;

- Azeite - q.b;

- Alho - 1 cabeça;

- Pimenta moída - q.b;

- 2 pimentas inteiras;

- 1 ramo de salsa;

- Vinagre e vinho branco - q.b;

- 3 colheres de vinho branco;

- 1 colher de café de colorau;

- 1kg de batatinhas (para fazer à murro);

- Sal grosso - q.b.

PREPARAÇÃO:

Coza a batata em água e um pouco de sal. Depois de cozida, escorra a água, esmague um pouco a batata, deite sal grosso, azeite e um pouco de alho laminado por cima. Vai ao forno até alourar a batata.

Em água a ferver, ponha as postas de bacalhau, apague o lume e deixe ficar aproximadamente 5 minutos na água. Passado este tempo, retire o bacalhau e frite em azeite quente.

À parte, faça o molho, juntando azeite, alho laminado, pimenta inteira aos quadradinhos e deixe fritar um pouco. Junte, depois, a polpa de tomate, o colorau, a salsa picada e refresque com vinho branco, vinagre e um pouco de água. Deixe ferver e reduzir um pouco.

Emprate o bacalhau, com as batatas e o molho por cima.

Bom apetite!