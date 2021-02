Bolas de Berlim

PARA A MASSA:

Ingredientes:

325gr de farinha de trigo sem fermento;

25gr de margarina;

25gr de açúcar;

3g de sal;

100ml de água;

2 ovos;

15gr de fermento padeiro;

Preparação:

Numa batedeira, com o garfo de amassar, coloque todos os ingredientes. Deixe amassar aproximadamente durante 8 minutos, rectificando o ponto da massa, ou com mais água ou com mais farinha.

Depois de amassada, forme porções de 50gr, em forma de bolinhas, e coloque num tabuleiro, devidamente polvilhado com farinha para não agarrar. Deixe as bolas levedarem durante 30 a 40 minutos, até dobrarem de volume.

Fundo este processo, leve as bolas a fritar e recheie e decore a gosto.



PARA O RECHEIO:

CREME DE CHOCOLATE;

Ingredientes:

Açúcar confeiteiro (para polvilhar) - q.b;

85gr de chocolate 70%;

75ml de natas para bater;



Preparação: Aqueça as natas até ferverem. Tire do lume e adicione o chocolate picado, mexendo muito bem até que derreta por completo. Deixe arrefecer e reserve num saco de pasteleiro com boquilha.

CREME DE OVOS:

Ingredientes:

500 ml leite meio-gordo;

140 g açúcar;

75 g farinha tipo 55;

5 gemas de ovo;

1 casca de limão;

Preparação:

Coloque numa taça e misture o açúcar, a farinha e as gemas, adicione um pouco de leite frio. Reserve.

Ferva o restante leite com a casca de limão. Verta sobre a mistura das gemas, lentamente, sem parar de mexer com a ajuda de uma colher.

Leve ao lume e mexa sempre até engrossar. Retire do lume e verta num tabuleiro para arrefecer rapidamente. Reserve.