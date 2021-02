Bolo Coração de Chocolate

Bolo chocovelvet kinder

Pasta

3 gemas

3 ovos

120g açúcar

110g farinha trigo peneirada

50g chocolate em pó



Recheio

20 + 10cl natas

50g açúcar

150g barras kinder

Bater ovos, gemas e açúcar até obter creme cremoso e esbranquiçado

Adicionar a farinha peneirada e o chocolate.

Espalhar num tabuleiro forrado com

Papel vegetal,

Levar a cozer a um forno pré-aquecido a 220C.

Deixar arrefecer e no fim cortar corações.

Derreter o chocolate Kinder em banho maria ou no microondas, adicionar as 10cl natas e misturar bem! Reserve

Bater os 20 cl de natas com o açúcar em chantilly

Adiconar ao preparado anterior ate criar uma mousse!

Pegar em 2 corações da pasta e colacar um na base, fazer com a ajuda do saco pasteleiro bolas de mousse pelo coração todo, adicinar a outra pasta em cima e voltar a preencher com a mousse.

Decorar com chocolates e corações a gosto