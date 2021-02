Calzone de Bacalhau da Noruega 

Para a massa:

40gr de fermento para pão;

1/2 colher de sopa de açúcar;

1 pitada de sal;

2 ovos;

1/2 chávena de chá de azeite;

3 colheres de sopa de margarina sem sal;

1/2 chávena de chá de água morna;

1/2 chávena de chá de leite morno;

4 chávenas de chá de farinha de trigo;



Recheio:

300gr de Bacalhau da Noruega demolhado (limpo e em lascas);

300gr de brócolos (cozidos e picados;

3 colheres de sopa de azeite;

Sal a gosto;

1 pitada de cominhos;

1 cebola;

2 dentes de alho;

2 colheres de sopa de cebolinho;

3 tomates médios (tirar a pele e as sementes);

1 chávena de chá de requeijão cremoso;

1 e 1/2 chávena de chá de mozarela ralado;

1 gema de ovo e azeite para pincelar;



Para acompanhar/decorar:

Rúcula; Tomates Cherry; Frutos Secos; Creme Balsâmico - a gosto;



PREPARAÇÃO:

Num recipiente, esfarele o fermento com o açúcar. Junte os outros ingredientes aos poucos. Amasse bem e puxe a massa até obter uma textura macia e uniforme. Cubra com um pano de cozinha e deixe descansar até dobrar de volume.

Pré-aqueça o forno a 180 graus.

Para o recheio, refogue os brócolos em metade do azeite. Tempere com sal, os cominhos e o cebolinho. Reserve. Refogue no mesmo azeite restante a cebola e o alho até a cebola ficar transparente.

Adicione o bacalhau e o tomate picado. Misture com o preparado de brócolos. Junte o requeijão e mexa bem. Reserve e deixe arrefecer.

Numa superfície lisa, estenda a massa com o rolo de cozinha em forma de discos. Pincele cada disco com um pouco de azeite. Ponha um pouco de recheio no centro do disco de massa e polvilhe com o queijo.

Dobre a massa sobre o recheio, deixando uma borda de 1cm. Feche, apertando bem, e pincele com ovo.

Disponha os calzones num tabuleiro untado com óleo. Leve ao forno quente durante 30 minutos ou até a massa alourar. Decore a gosto e sirva em seguida.