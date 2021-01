Arroz de Pato 

Ingredientes

5 peitos de pato

2 chávenas almoçadeiras de arroz

1 chouriço de carne

150 gr de toucinho fumado

1 cebola média

3 dentes de alho

1 colher de sopa de polpa de tomate

½ dl de azeite

2 folhas de louro

Colorau q.b.

Sal q.b

Pimenta q.b.

Noz moscada q.b.

Queijo mozarela ralado - q.b;

Preparação

Num tacho, coza os peitos de pato com bastante água, ½ do chouriço, as folhas de louro e ½ de toucinho fumado, cerca de 40-50 minutos.

Entretanto, faça um refogado com o azeite, a cebola e os alhos picados, deixe alourar e acrescente a polpa de tomate, deixe refogar uns minutos. Depois do pato cozido, coe e reserve o caldo, deixe arrefecer os peitos. Desfie os peitos, corte o chouriço às rodelas e o toucinho aos bocados e acrescente tudo ao refogado. Adicione um pouco do caldo, para não queimar, e deixe os sabores se misturarem, acrescente um pouco de colorau e deixe ferver. De seguida, junte o arroz, envolva e deixe fritar uns minutos, em lume brando. Adicione o caldo, em quantidade o dobro da medida do arroz, tempere de sal, pimenta e noz moscada, deixe levantar fervura, depois reduza o lume e deixe cozer mais 10 minutos.

Num tabuleiro de ir ao forno, unte-o com um pouco de margarina, coloque todo o preparado e enfeite por cima com a outra metade do chouriço às rodelas e a outra metade do toucinho às fatias e o queijo ralado. Leve ao forno até ficar douradinho, cerca de 15-20 minutos.