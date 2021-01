Peito de Frango recheado com Legumes

Ingredientes:

2 Cenouras

1 Alho Francês

2 talos de aipo

1/2 funcho



Corta-se os legumes em palitinhos fininhos e passam-se em azeite.

Noutra frigideira fritam-se os peitos do frango em manteiga com o lume bem forte para que o frango ficar douradinho mas não muito passado por dentro.

Abrem-se os peitos ao meio, sem separar as 2 partes e recheiam-se com os legumes.

Embrulham-se na massa folhada, pintam-se com gema de ovo e vão ao forno.

Entretanto, volte à frigideira onde fritou os peitos, aqueça um pouco junte uma colher de sopa de mostarda, deixa “queimar” um pouco, junta um pouco de água, sempre a mexer, junte um pouco de natas e o molho está pronto. Pode acompanhar com um pouco de arroz.

Bom apetite!