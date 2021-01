Strudel de Maçã do José Figueiras

INGREDIENTES:

- 1 massa quebrada;

- 4 maçãs médias;

- 1 ovo;

- Canela;

- 1 cálice de vinho;

- Açúcar amarelo;

- Passas;

- Molho de baunilha;

- Chantilly;

- Açúcar em pó.

PREPARAÇÃO:

1. Preparar o recheio: descascar e lavar as maçãs, rejeitar as sementes, cortar de uma forma especial e colocar no recipiente. Deitar a maçã numa tigela e juntar as passas, o açúcar e canela. Envolver tudo;

2. Esticar a massa e espalhar por cima o preparado da maçã;

3. Enrolar e fechar as extremidades da massa recheada. Pincelar com a gema batida e levar ao forno até que a massa fique douradinha (20 minutos a 180º);

4. Retirar do forno, deixar arrefecer e servir decorado a gosto.

Bom apetite!