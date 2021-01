Chili com Carne do João Paulo Sousa

INGREDIENTES:

- 80 ml azeite virgem

- 1 cebola média

- 2 dentes de alho

- 750 g carne de vaca picada

- 80 g pimento vermelho

- 80 g pimento verde

- 1 malagueta vermelha

- 1 c. chá sal

- qb pimenta preta

- qb cominhos

- 2 folhas de louro

- 150 ml polpa tomate

- 50 ml vinho branco

- 50 ml água

- 200 g feijão encarnado cozido

- 150 g milho cozido

- qb salsa

- 1 malagueta verde

PREPARAÇÃO:

1. Num tacho, refogue em azeite a cebola e o alho picado.

2. Junte a carne picada, os pimentos cortados aos cubos e a malagueta vermelha. Deixe cozinhar durante 3 minutos, vá mexendo para não agarrar.

3. Tempere com o sal, a pimenta, os cominhos e as folhas de louro.

4. Adicione a polpa de tomate e o vinho branco. Deixe cozinhar durante 10 minutos mexendo de vez em quando.

5. Coloque a água e deixe cozinhar mais 10 minutos.

6. Por fim, junte o feijão encarnado e o milho, e deixe ferver mais 10 minutos para apurar.

7. Decore com salsa picada e malagueta verde cortada em fatias finas.

Bom apetite!