Arroz de polvo

Ingredientes:

1 polvo

1 kg de arroz vaporizado

Salsa

Alhos

Azeite

Sal

1 Panela grande (40cm diâmetro e 30 altura)

1 Tacho



- Cozer previamente o polvo em água, sal e piri piri (opcional) durante 40 minutos

- Noutro tacho, fazer um refogado (estrugido, na terra do Fernando) com azeite e alho (podem também colocar cebola picada, se assim entenderem)

- Quando o refogado apurar, colocar a água da cozedura do polvo.

- De seguida, colocar arroz vaporizado (O Fernando escolhe este tipo de arroz, para não absorver tanta água) e o polvo cortado aos pedaços.

- A 5 minutos da receita estar concluída, colocar salsa e fica pronto.

- Bom apetite!