Ingredientes:

* 500g de carne de vaca para cozer

* 500g de entrecosto

* ½ chispe

* 1 orelha de porco

* 1 chouriço de carne

* 150g de bacon

* Sal

* 6 colheres de sopa de azeite

* 2 cebolas grandes picadas

* 4 dentes de alho picados

* 2 folhas de louro

* 150 ml de polpa de tomate

* Piripiri

* 200 ml de vinho branco

* 2 cenouras grandes cortadas em rodelas meia lua

* 350g de couve lombarda cortada em pedaços

* 900g de grão de bico cozido

* 350g de macarronete riscado



Modo de Preparação:

Numa travessa, coloque o chispe, o entrecosto e a carne de vaca.

Tempere por igual com sal.

Numa panela de pressão ou numa panela normal com água a ferver, coloque o chouriço, a orelha de porco, a carne de vaca, o chispe, o entrecosto e o bacon.

Tape, se for na panela de pressão deixa cozer durante 30 minutos após começar a ferver.

Se for numa panela normal, deixa cozer durante 1 hora.

Depois da carne cozida, retire-a com uma escumadeira para uma travessa e reserve o caldo.

Corte o chouriço em rodelas e as restantes carnes em pedaços.

Num tacho largo ou numa panela grande, leve ao lume o azeite, a cebola, o alho e o louro.

Mexa e deixe refogar até que comece a alourar.

Ao refogado, adicione a polpa de tomate e o piripiri.

Junte o vinho branco e 1,6 l do caldo de cozer a carne.

Logo que tudo comece a ferver, adicione as cenouras e a couve.

Deixe levantar fervura.

Quando tudo estiver a ferver, misture a massa e o grão cozido.

Deixe cozer durante 15 minutos e caso seja necessário acrescente mais caldo.

Passado o tempo, misture as carnes

Deixe aquecer bem, sem deixar ferver para que a massa não coza de mais.