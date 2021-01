Pudim de bolo-rei com chocolate

INGREDIENTES

200 g chocolate preto (Pantagruel)

20 g manteiga

800 g bolo-rei

1 shot de "Triple Sec"

4 ovos

3 pacotes de natas natas

2 colheres de sopa de açúcar

qb açúcar em pó



PREPARAÇÃO

Pré-aquecer o forno a 180º C.

Unte uma travessa ou forma com a manteiga.

Coloque metade do bolo-rei cortado em fatias na travessa.

Regue com metade do “triple sec” e polvilhe com metade do chocolate preto.

Faça igualmente uma nova camada de bolo-rei, regando com o restante licor e polvilhando com o restante chocolate preto.

Numa taça, misture os ovos com o açúcar e as natas. Regue o bolo-rei com esta mistura. Deixe repousar 30 minutos.

Leve ao forno cerca de 20 a 25 minutos ou até estar dourado.

Sirva decorado com o açúcar em pó.