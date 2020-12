Bolo de Natal dos Açores

Ingredientes

1 pacote de manteiga

250gr de farinha com fermento

180gr de açúcar

3 ovos

200gr de melaço de cana

200gr fruta cristalizada

150gr frutos secos (misto de nozes, avelã, figos, passas, amêndoa, tâmaras)

1 colher de sobremesa de canela

1 cálice de vinho de Porto

1 cálice de whiskey ou aguardente

Preparação

Numa tigela ponha os ovos, o açúcar, a manteiga e o melaço e mexa tudo muito bem.

Depois, junte a farinha, volte a mexer e coloque a colher de canela, os frutos secos (anteriormente colocados num recipiente com vinho do Porto e aguardente) e as frutas cristalizadas.

Junte tudo e unte a forma com manteiga e um pouco de farinha.

Leve ao forno em 170 graus, entre 30 a 40 minutos.