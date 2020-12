Ingredientes:



1/2 chávena de chá de azeite suave

5 colheres de sopa de mel

4 ovos

250g (ou 2 chávenas de chá) de farinha de espelta ou outra

4 colheres de chá de fermento em pó

1 colher de sobremesa de extrato de baunilha

250g (ou 1 chávena de chá) de frutos (cerejas cristalizadas, pinhões, nozes, passas, pepitas de chocolate, etc)



Comece por bater o azeite com o mel.

A seguir junte os ovos um a um.

Depois a farinha e o fermento e por último as frutas.

Coloque a massa numa forma de panetone ou na sua falta numa de bolo inglês.

Vai ao forno pré aquecido a 180°C durante 50 minutos (se for na forma de panetone) se for noutra forma (cerca de 40 minutos)