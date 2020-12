Espinafres com Ovos Meio Cozidos Gratinados

INGREDIENTES:

- Espinafres;

- Manteiga;

- Farinha;

- Leite;

- Natas;

- Ovos;

- Pimenta;

- Pão ralado ou queijo ralado.

PREPARAÇÃO:

1. Coze-se dois sacos de espinafres em água e sal. Quando os espinafres estão cozidos, escorrem-se muito bem.

2. Derretem-se duas colheres de sopa de manteiga e junta-se duas colheres de sopa de farinha. Deixa-se cozer a farinha e junta-se um copo de leite (cerca de 200 ml), o suficiente para que fique com uma consistência de creme grosso. Junta-se 100ml de natas, tempera-se com sal e pimenta. Incorporam-se os espinafres nesta mistura e tritura-se com a varinha mágica.

3. Preparam-se os ovos mollets, que se cozem em água a ferver durante quatro minutos. Retiram-se do tacho directamente para uma tigela com água fria e gelo. Depois descascam-se, dispõem-se num prato de ir ao forno. Cobrem-se os ovos com o esparregado.

4. Polvilha-se com pão ralado ou queijo ralado e leva-se o prato ao forno durante cinco minutos, só para dourar.

Bom apetite!