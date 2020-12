Puré de batata doce com marshmallows

INGREDIENTES:

5-6 baratas doces

I/2 copo de leite

I/4 copo de maple syrup

2 colheres de sopa de azeite (a receita original leva manteiga)

Canela a gosto (+ - uma colher de chá)

Nós moscada a gosto (metade de uma colher de chá)

Paprika (colher de chá)

I colher de sopa de açúcar mascavado

Sal e pimenta preta - q.b;

Marshmallows em miniatura;

Lavar as batatas e picá-las com um garfo. Assar no forno. Depois de assadas, retirar a polpa e misturar com os restantes ingredientes. Untar um pirex com Spray de cozinhar, colocar o puré e cobrir com os Marshmallows. Levar ao forno até dourar.