Frango recheado com alheira 

Ingredientes

Alecrim q.b.

4 peitos de frango

1 alheira (200 gr)

10g de tomilho fresco

40g de manteiga

sal e pimenta q.b.

pão ralado

Preparação

Abra os peitos de frango ao meio, recheie com pasta de alheira, tempere com sal e pimenta e volte a fechá-los. Junte a manteiga, o tomilho e o pão ralado num recipiente e amasse bem a mistura. Cubra com isso os peitos de frango.

Coloque-os num tabuleiro para ir ao forno, e leve ao forno durante 20 minutos.