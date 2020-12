Bacalhau da Noruega com açorda de algas e coentros

Para o bacalhau da Noruega assado:

2 lombos de bacalhau

2 folhas de louro

2 ramos de alecrim

50ml de azeite

Preparação: Coloque os lombos de bacalhau num tabuleiro e por cima o louro, alecrim e regue com o azeite. Tape o tabuleiro com papel de alumínio e leve a assar no forno pré aquecido a 170Cº durante 25 minutos.

Para o caldo de bacalhau:

2L de água

300g de espinhas e aparas de bacalhau

1 cenoura

3 dentes de alho

1 alho francês

5 grãos de pimenta preta

1 folha de louro

Preparação: Coloque todos os ingredientes numa panela e leve ao lume. Assim que levantar fervura, deixe cozinhar durante 15 minutos em lume brando. Passe o caldo por um passador fino e aproveite todas as aparas de bacalhau para uma próxima receita.

Para a açorda de algas:

200g de pão de trigo rústico

500ml de caldo de bacalhau

½ cebola picada

5 dentes de alho picado

1 folha de louro

1 colher de sopa de alga alface do mar

1 colher de sopa de alga wakame

1 colher de sopa de alga botelho-comprido

Prepração: Coloque o pão cortado em pequenos pedaços numa taça de molho com o caldo de bacalhau durante 20 minutos. Entretanto, refogue a cebola com alho e o louro em azeite. Assim que estiver bem refogado, acrescente o pão previamente demolhado. Com a ajuda de umas varas, esmague bem até que a textura fique cremosa. Acrescente as algas hidratadas e os coentros picados e tempere com sal e pimenta preta.

Óleo de coentros:

1 molho de coentros

50ml de óleo de girassol

50ml de azeite

Q.b de sal

Preparação: Escalde os coentros e arrefeça em água com gelo. Escorra bem e triture com o azeite e óleo muito bem. Tempere com sal e reserve.