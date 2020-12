Polvo assado no forno 

Ingredientes

1,5Kg de polvo

1Kg de batata

1 Cebola grande finamente picada

2 Dentes de alho

1 Malagueta

½ Copo de água

1 Copo de vinho tinto

1dl Azeite

1 Colher de chá de colorau

3 Colheres de sopa de margarina

Sal, pimenta e salsa q.b.

2 folhas de louro

Preparação

Lavar e limpar muito bem o polvo, retirando os tentáculos.

Colocar numa panela o azeite, a cebola e o alho picado e levar ao lume. Deixar alourar. Juntar o colorau e mexer rapidamente, acrescentando a água, o vinho e a malagueta. Adicionar o polvo.

Ao polvo cozido (50 a 60 minutos a cozer) adicionar as batatas inteiras, de uma só vez, e deixar cozer. Não esquecer de mexer para evitar que peguem ao fundo.

Assim que as batatas estiverem prontas, retira-se tudo do lume e verte-se para um tabuleiro.

Em seguida, deita-se a margarina por cima do polvo e leva-se ao forno para alourar, durante 15 a 20 minutos, em forno pré-aquecido a 180 graus.

Pode acompanhar com pão caseiro. Decore com salsa por cima.