Bacalhau da Noruega com Broa e Puré de Inhame

INGREDIENTES:



- 4 Postas de bacalhau demolhado;

- 3 Cebolas médias;

- 4 Dentes de alho;

- 1 Broa milho pequena q.b;

- 500 ml de Água;

- Azeite q.b;

- Sal q.b;

- Pimenta q.b;

- 500 gr de Inhame;



PREPARAÇÃO:

1. Coloque num tacho, as postas de bacalhau e cubra apenas o fundo do tacho com um pouco de água;

2. Leve ao lume e deixe o bacalhau cozer lentamente em lume baixo sem nunca deixar ferver para que o bacalhau não fique seco. Quando o bacalhau estiver cozido, retire as postas para um prato, lasque, limpando-as cuidadosamente de peles e espinhas. Reserve;

3. Esfarele a broa para um recipiente e junte dois dentes de alho bem picados. Regue generosamente todo o miolo com azeite e envolva bem. Reserve;

4. Corte as cebolas às rodelas fininhas e pique os restantes dentes de alho. Coloque num tacho. Leve ao lume com um pouco de azeite, deixando cozinhar até a cebola alourar. Adicione, então, os espinafres previamente lavados e deixe saltear até perderem toda a água. Adicione, por fim, as lascas de bacalhau e envolva cuidadosamente;

5. Tempere com sal, pimenta e noz moscada a gosto;

6. Faça um puré com o inhame. Monte as várias camadas: uma primeira camada de puré de inhame, depois uma camada do preparado de bacalhau com espinafres e, por fim, a camada de broa. Regar com mais um fio de azeite;

7. Levar ao forno pré-aquecido a 180 ºC, 15-20 minutos, até a broa ficar bem douradinha! Retirar do forno e servir de imediato.

Bom apetite!