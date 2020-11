Nachos de hambúrguer crocante

Ingredientes

1 embalagem de nachos

4 hamburgers de pimentos

3 tomates

2 abacates maduros

100 gr de rabanete

3 limas

2 malaguetes vermelhas

100 gr Coentros

100 gr Queijo Parmesão

1 frasco de azeitonas pretas

1 Cebola roxa

Azeite

Flor de Sal

1 colher de sopa de mel

Preparação

Grelhar os hamburgers.

Retirar o interior do tomate e cortar a parte exterior em cubos.Esmagar o interior do abacate e temperar com flor de sal e sumo de lima.

Laminar os rabanetes e cortar as malaguetas vermelhas em rodelas.

Picar os coentros, descaroçar as azeitonas pretas e cortar em tiras e laminar a cebola roxa.

Cortar os hamburgers em pedaços e juntar o tomate e a cebola.

Temperar com azeite, sumo de lima e mel.

Mexer bem.

Colocar os nachos num prato e dispor a mistura acima sobre os mesmos.

Decorar com os rabanetes, a malagueta e as azeitonas.

Salpicar com o creme de abacate.

Terminar com os coentros e o queijo em lascas.

E bom apetite!