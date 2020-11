Peixe assado no forno com salada à montanheira

Ingredientes:

Peixe - 1/2 peixes (conforme o que houver);

890gr de batatas

2 tomates maduros

2 cebolas

3 dentes de alho

200ml de vinho branco

50ml de azeite

2 colheres de sopa de massa de pimentão

1 raminho de salsa

2 folhas de louro

Sal e pimenta branca - q.b;

Preparação:

Amanhe o peixe, passe-o por água fria e deixe escorrer. Descasque as cebolas, corte-as em rodelas e disponha-as num tabuleiro. Pele os tomates, retire-lhes as sementes e corte-os em cubos. Descasque e pique os alhos.

Descasque as batatas, corte-as em gomos, lave e escorra. Numa tigela, misture o tomate com a massa de pimentão, os alhos, a salsa picada, as folhas de louro (partidas ao meio), sal, pimenta, o azeite e o vinho.

Coloque o peixe e as batatas no tabuleiro e regue com o molho anterior. Leve ao forno, pré-aquecido a 180ºc, durante 40 minutos, mexendo de vez em quando. Retire e sirva de imediato.



Para a Salada à montanheira:



Ingredientes

Tomate médio

1 Cebola pequena

1 Pepino pequeno

1/2 Pimento vermelho

1/2 Pimento verde

1 Colheres de sopa de vinagre

2 Colheres de sopa de azeite

Flor de sal q.b

Oregãos q.b

Instruções

Lave os legumes e limpe o tomate e pepino de sementes.

Corte todos os legumes aos quadradinhos e junte todos os legumes numa taça.

Tempere com sal, azeite, vinagre e com orégãos secos.

Sirva fresquinha.

Bom apetite