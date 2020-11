Ovos Pardos da Ilha de Santa Maria

Ingredientes:

Açúcar – 500 g

Ovos – 7 gemas e 2 ovos

Sal fino – 1/2 colher de café

Canela – q.b.

PREPARAÇÃO

Faz-se com o açúcar um caramelo apertado, bem lourinho. Junta-se, com cuidado, a água necessária para fazer um caramelo líquido e só nessa altura se lhe deitam os ovos e gemas batidos com o sal. Ao lume, vai-se mexendo com uma colher de pau em mo- vimentos de vaivém, para fazer placas. Ao mexer pode-se, conforme o gosto de cada um, deixá-las mais ou menos partidas. Deixa-se cozer rapidamente e deitam-se em taça de vidro, de preferência baixa, polvilhando-os com canela.

Bom apetite