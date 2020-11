Muffins de banana e chocolate

6 Formas altas de muffins

INGREDIENTES:

130g de farinha sem fermento T55

1 Colher de sopa de amido de milho

1/2 Colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

40g de cacau em pó

50g de pepitas de chocolate

130g de açúcar granulado

1 ovo grande, ligeiramente batido

120g de iogurte natural

4 colheres de sopa de óleo

1 colher de sobremesa de extrato de baunilha

250g de bananas maduras

COBERTURA:

100g de chocolate preto com 70% de cacau

Cereja em calda (opcional)

PREPARAÇÃO

Pré-aqueça o forno a 180ºC

Numa taça grande misture os ingredientes secos: a farinha, o amido, o bicarbonato, o cacau e as pepitas de chocolate.

Noutra taça misture bem o açúcar com o ovo. De seguida, adicione o óleo, o iogurte e a baunilha. Misture tudo muito bem antes de adicionar e envolver as bananas.

Envolva as duas misturas dos ingredientes húmidos com os secos com cuidado e sem mexer demasiado.

Prepare as formas dos muffins com desmoldante e verta o preparado para as formas. Leve-as ao forno durante 25 minutos (Faça o teste do palito até sair limpo).

COBERTURA E DECORAÇÃO

Parta o chocolate em pedaços finos e leve-o a derreter em banho-maria. Deixe o chocolate arrefecer ligeiramente antes de decorar os muffins.

Se gostar pode enriquecer a decoração com cerejas em calda.