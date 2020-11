Bolo de Maçã

Ingredientes:

- 5 maçãs médias

- 3 ovos

- 1 e 1/4 chávena de açúcar

- 3/4 chávena de óleo

- 1 e 1/2 chávena de farinha

- 1 colher de chá fermento

- 1 colher de chá canela

- Pitada de sal

Preparação:

- Ligar o forno nos 180°.

- Untar 1 tabuleiro de 20x30cm (ou menor) com manteiga e forrar com papel vegetal (também podem usar uma forma de bolo com 25cm de diâmetro, por exemplo)

- Descascar as maçãs, tirar caroços, cortar em cubos e reservar.

- Numa taça à parte, juntar os ovos, o açúcar e o óleo, e bater até estar homogéneo.

- Acrescentar a farinha, o fermento, a canela e o sal, e envolver só até estar homogéneo.

- Acrescentar as maçãs e voltar a envolver.

- Deitar na forma, polvilhar com açúcar (se gostam da cena crunchy, não saltem este passo!) e levar ao forno por 40-50 minutos ou até o palito sair limpo.

Dicas da Filipa:

1. A chávena medidora é a que uso SEMPRE nas minhas receitas. Ou seja 1 chávena = 240ml

2. Não se deem ao trabalho de regar a maçã com limão. A menos que vão demorar 1 hora para fazer o resto do bolo...

3. Sem ovos? Não sei, nunca testei com o substituto de linhaça, por exemplo. Se testarem, digam-me como correu.

4. Com farinha de não sei quê? Também não testei. Se testarem, digam-me como correu.

5. Fica melhor se usarem metade açúcar branco e metade açúcar amarelo/mascavado.

6. Gengibre, cravinho, nozes, crumble por cima, pincelado com geleia? Opá, metam-lhe o que vos apetecer para poderem dizer que inovaram em relação à receita original, mas, sinceramente, ele é perfeito exatamente como é!

7. Com as cascas podem fazer geleia! - cubram com água, deixem ferver uns 30 minutos.