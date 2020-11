Moqueca de Bacalhau da Noruega

INGREDIENTES:

700 g de postas de bacalhau da Noruega demolhados;

2 tomates maduros

1 Pimento Vermelho

1 pimento verde

1 cebola grande

3 dentes de alho

1 dl de polpa de tomate

1 lata de leite de coco

30 g de coco ralado

0,5 dl de azeite

2 colheres (sopa) de margarina

1 folha de louro

Coentros q.b.

Sal e pimenta q.b.

Coco ralado q.b.



PREPARAÇÃO:

Corte as postas de bacalhau em pedaços. Lave os pimentos, corte-os ao meio, retire-lhe as sementes e peles brancas e corte-os depois em tiras. Descasque e lave a cebola e os dentes de alho, pique os alhos e corte a cebola em meias luas. Arranje e lave os tomates e corte-os em rodelas. Num tacho ao lume, aqueça o azeite, junte a cebola e os alhos e deixe refogar até que fique macio. Adicione os pimentos, o tomate e a polpa de tomate, mexa e deixe cozinhar até que fique macio. Junte depois o bacalhau, o leite de coco, a margarina, a folha de louro e um ramo de coentros, tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar até que tudo fique macio. Polvilhe com o coco ralado, retire do lume e sirva decorado a gosto. Acompanhe com arroz branco.