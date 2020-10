Focaccia de Azeitonas e Ervas

INGREDIENTES:

- 4 ovos;

- 2 colheres (de sopa) de iogurte grego;

- 1/3 de chávena + 1 colher (de chá) de farinha de coco;

- 2 + 1/2 colheres (de sopa) de psyllium husk;

- 1/2 colher (de chá) de sal;

- 1 colher (de chá) de fermento.

TOPPINGS:

- 1/4 de chávena de azeitonas picadas;

- 2 colheres (de sopa) de ervas picadas;

- 2 colheres (de sopa) de azeite:

- sal q.b.

PREPARAÇÃO:

1. Numa taça, bata os ovos e o iogurte;

2. Junte a farinha de coco, o psyllium, o sal e o fermento e envolva bem até formar uma bola de massa;

3. Num tabuleiro forrado com papel vegetal, espalhe a massa num rectângulo com cerca de 2 cm de altura;

4. Num tachinho, junte as ervas, o sal e o azeite e, em lume brando, cozinhe ligeiramente para as ervas libertarem o seu aroma;

5. Coloque as azeitonas sobre a massa e salpique com o azeite aromatizado;

6. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC, durante cerca de 15 minutos.

Bom apetite!