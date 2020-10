PASTÉIS DE ABÓBORA DA AVÓ LÚCIA 

INGREDIENTES

3 ovos

100gr de açúcar + 50gr para polvilhar

300gr de abóbora em puré (ou 1kg crua)

400gr de farinha

1 copo de leite (temperatura ambiente)

Sal - q.b;

1 colher de chá (bem cheia) de fermento

1 colher de sopa de manteiga

Óleo para fritar - q.b

1 colher de caneta em pó

PREPARAÇÃO:

Numa tigela, deite as 100 gr de açúcar, uma pitada de sal, os ovos e o puré de abóbora. Envolva e a seguir junte a manteiga e o leite. A seguir, coloque a farinha aos poucos e o fermento.

Volte a misturar bem, se vir que a massa está mole junte um pouco mais de farinha, até a massa ficar no ponto.

Deite o óleo na frigideira, sem que fique demasiado quente, e, com a ajuda de duas colheres, leve o preparado a fritar.

Depois de fritos, escorra e envolva em açúcar e canela.