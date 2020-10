Creme de Castanhas Piladas 

Ingredientes

± 1 l de água

2 cubos de caldo de carne

100 g de castanha pilada

1 ovo pequeno

sal

pimenta

1 alho francês pequeno

1 talo de aipo

50 g de manteiga

50 g de cebola picada

±1,5 dl de natas

Preparação:

Ferva a água, junte-lhe os cubos de caldo de carne e as castanhas piladas e deixe hidratarem.

Parta o ovo e separe a gema da clara.

Corte o alho francês e o talo de aipo em rodelas e lave em água corrente.

Derreta a manteiga num panela, junte-lhe a cebola picada, o alho francês e o aipo. Tape e deixe estufar sobre lume brando até o alho francês estar mole. Junte as castanhas e o caldo e deixe ferver suavemente até estarem macias.

Reduza a sopa a puré com a varinha mágica. Desfaça a gema e misture-a com cerca de 1 dl de natas, junte à sopa e misture bem.

Retifique o sal e pimenta e distribua pelos pratos de serviço.