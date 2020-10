Pastéis de Castanhas

Ingredientes:

50g manteiga derretida

6 folhas de massa filo

250g de açúcar

80ml de água

300g de castanhas

1 limão

2 paus de canela

1 colher de sobremesa de farinha maisena

3 ovos

3 gemas

Manteiga, erva doce, sal, açúcar em pó - q.b;



Preparação:

Ligue o forno a 180º C. Pincele as folhas de massa filo com a manteiga, sobreponha-as três a três e corte-as em 3 tiras. Depois corte cada tira ao meio.

Unte forminhas redondas com manteiga e forre-as com os quadrados de massa, fazendo-os aderir bem ao interior; reserve.

Dê um golpe nas castanhas com uma faca e coza-as em água temperada com sal e erva-doce. Descasque as castanhas cozidas.

À parte, junte o açúcar com a água, a casca de limão e os paus de canela e leve ao lume até levantar fervura. Deite esta calda sobre as castanhas, elimine a casca de limão e a canela e triture tudo.

Adicione a farinha maisena, os ovos e as gemas e triture mais um pouco. Deite o preparado nas formas e leve a cozer no forno, durante 35 minutos.

Deixe arrefecer, desenforme e polvilhe de açúcar em pó.