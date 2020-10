Chícharo de Bacalhau da Noruega

Ingredientes:

250g de Chícharos

2 postas de bacalhau

2 ovos cozidos

Broa de milho

3 dentes de alho

1 folha de louro

Sal e pimenta

Azeite



Preparação:

1 - Demolhe os chícharos de um dia para o outro e coza-os em água com sal, a folha de louro, os alhos com casca e um fio de azeite, aproximadamente durante 45 minutos.

2 - Escorra-os muito bem e ponha-os no fundo de uma assadeira ou tabuleiro alto.

3 - Escalde sem ferver o bacalhau, retire espinhas e disponha as lascas sobre a camada de chícharos. Regue generosamente com azeite e polvilhe com pimenta.

4 - Desfaça no liquefator a broa, juntamente com os ovos e duas ou três colheres de azeite e cubra o bacalhau com o areado resultante.

5 - Calque a superfície e leve ao forno a 180ºC por cerca de 20 minutos ou até estar dourado.

Bom Apetite!