TRIOLOGIA DE TACOS

TACO VEGETARIANO

INGREDIENTES

• 1 abacate

• 1 maçã verde

• 20g de nozes

• 1 lima

• Coentros frescos

• Tortilhas com sementes

• Sal

• Pimenta preta

• Azeite



PROCESSO

Começar por dar forma às tortilhas no forno a 170ºC.

Num recipiente, juntar abacate e maçã cortados em cubos pequenos. Acrescentar nozes grosseiramente picadas, envolver e temperar com sal, pimenta e coentros picados. Juntar sumo de 1 lima e reservar até servir.

Na tortilha, colocar o preparado. Está pronto a servir.



TACO DE PEIXE

INGREDIENTES

• 1 filete de robalo

• 1 manga madura

• 20g de milho frito

• 1 cebola roxa

• 2 malaguetas vermelhas

• Coentros frescos



PROCESSO

Cortar o filete o robalo em cubos.

Temperar com sal, pimenta, coentros, lima e laranja.

Juntar cebola roxa, malagueta vermelha e manga.

Acrescentar o milho frito.

Na tortilha, colocar o preparado de peixe. Está pronto a servir.

TACO MEXICANO

INGREDIENTES

• 1 pimento verde

• 1 pimento vermelho

• 2 dentes de alho

• 1 folha de louro

• 100g de lombo de vitela

• 1 shot de whisky

• 20g de amendoim com mel

• 1 chalota

• 1 tomate pequeno (podemos aproveitar os cherry)

• 1 lima

• Sal

• Pimenta preta

• Azeite



PROCESSO

Cortar a carne tipo juliana grossa e temperar com sal e pimenta preta.

Num sauté, refogar em um pouco de azeite, pimentos vermelhos, pimentos verdes, alho e folha de louro.

Refrescar com whisky e deixar o álcool evaporar.

Enquanto refoga, fazer o pico de gallo. Cortar chalota, malagueta vermelha, e tomate sem sementes. Tempere com azeite, sal, pimenta, lima e coentros. Reservar.

Juntar a carne ao preparado e saltear um pouco. Juntar o amendoim e envolver.

Guarnecer as tortilhas com o preparado de carne e um pouco de pico de gallo. Está pronto a servir.