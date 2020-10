INGREDIENTES

• 1 alheira

• 4 cogumelos brancos

• 100g de tomate cherry

• 2 dentes de alho

• Salsa fresca

• 50g de rúcula (pode ser uma salada mista que contenha rúcula)

• 2 rabanetes

• Cebola frita crocante

• Amendoim com mel

• Cebolinho fresco

• Sal grosso

• Pimenta preta

• Azeite

• Creme balsâmico

PROCESSO

Saltear os cogumelos com alho esmagado, azeite, sal e pimenta. Cerca de 5 min. em lume médio-alto.

Juntar a alheira sem pele e envolver nos cogumelos salteados. Deixar cozinhar 5 min.

Acrescentar o tomate em quartos, envolver e deixar cozinhar mais 2-3 min. Após esse tempo, acrescentar a salsa e desligar.

Servir com uma cama de rúcula (ou outro tipo de salada).

Finalizar com cebolinho picado, cebola frita, amendoim com mel, um pouco de azeite e creme balsâmico.