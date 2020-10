BRUSCHETTA

INGREDIENTES

• 1 pão rústico fatiado

• 50g de bacon

• 100g de tomate cherry

• 1 queijo mozzarella fresco

• 5 folhas de manjericão fresco

• Orégãos q.b.

• Creme balsâmico q.b.

• Sal q.b.

• Moinho de pimenta preta

• Azeite q.b



PROCESSO

Começar por tostar as fatias de pão.

Saltear o bacon e reservar.

Num recipiente, juntar o bacon, o tomate cortado em quartos, os orégãos, 1 fio de azeite e 1 fio de creme balsâmico.

Nas tostas, juntar o preparado de tomate.

Cobrir com 1 fatia de mozzarella em cada tosta.

Levar ao forno, a 200ºC, durante 5 minutos ou até gratinar.

Finalizar com azeite, creme balsâmico e manjericão