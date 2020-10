INGREDIENTES

PARA O COZIDO:

500gr de carne de vaca para cozido;

500gr de carne de porco para cozido;

1 repolho;

1 couve;

1 cenoura;

1 chouriço;

Para o cozido no pão:

200 g farinha de trigo tipo 55

25 g banha de porco

3 c. de sopa azeite

0,4 dl água fria

1 c. de chá sal

qb hortelã

Prepare o cozido: num tacho com água e sal, ponha as carnes a cozer. Quando estiver quase cozido, junte os legumes e deixe cozinhar durante aproximadamente 10 minutos. Quando cozido, retire do caldo, reservando tudo.

Preaqueça o forno a 160°C.

Numa taça larga, junte a farinha com a banha (à temperatura ambiente).

Acrescente 2 colheres de sopa de azeite, a água fria e o sal. Amasse todos os ingredientes com a mão até estarem bem envolvidos.

Coloque a massa no frigorífico e deixe-a repousar durante 20 minutos.

Limpe a carne do cozido de ossos, retire a pele aos enchidos e corte-os em cubos uniformes com cerca de 1 cm.

Proceda da mesma forma com os legumes. Reserve o caldo do cozido.

Misture as carnes, os legumes e o feijão, polvilhe com a hortelã picada e envolva tudo muito bem.

Numa bancada enfarinhada, estique a massa com a ajuda de um rolo, forre com ela uma forma tipo bolo-inglês e encha-a com a mistura de legumes e carnes, comprimindo muito bem o recheio.

Tape com a massa, deixando um pequeno buraco para respirar. Pincele com restante azeite e leve ao forno durante cerca de 35 a 40 minutos.

Na altura de servir, regue com o caldo do cozido reservado.