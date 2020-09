CARNE DE PORCO À ALENTEJANA

Ingredientes

1 kg de amêijoas

sal q.b

800 g de carne de porco magra

1,5 dl de vinho branco

60 g de manteiga

1 dente de alho

salsa picada

PREPARAÇÃO

Ponha as amêijoas de molho, com algumas horas de antecedência, em água com sal. Mude a água várias vezes, para as amêijoas largarem a areia.



Corte a carne em cubos e tempere com manteiga e massa de pimentão. Regue com vinho branco, junte o alho, o louro e uma pitada de sal. Deixe marinar durante o tempo em que as amêijoas estiverem de molho



Leve a derreter a manteiga numa frigideira ou numa caçarola bem larga. Junte a carne de porco e deixe fritar, mexendo até a carne estar dourada. Regue com a marinada e deixe cozer cerca de 10 minutos.



Adicione as amêijoas, tape o recipiente e deixe cozinhar até as amêijoas estarem abertas.

Polvilhe com salsa picada e acompanhe com batatinhas fritas em cubos.

Bom apetite!