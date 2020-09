Tranche de robalo grelhada sobre placa de sal aromatizada

4 lombos de robalo com as escamas , cerca de 180g cada

500 g sal grosso , a cobrir a frigideira de modo a ficar com 1 cm de altura

Tomilho fresco

Alecrim

Batata doce

Espargos verdes

Azeite



Preparação:

Aromatize o sal com as folhas de tomilho e o alecrim. Espalha no fundo de uma frigideira e borrife com um pouco de água.

Leve ao lume e quando o sal estiver quente e duro coloque por cima as tranches de robalo (com a pele para baixo). Deixe cozinhar durante 2 minutos, depois vire o peixe e deixe cozinhar mais 2 minutos.

Sirva com rodelas de batata doce e espargos verdes salteados.

(temperar com azeite ou maionese)