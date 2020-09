Flor de Chocolate

Ingredientes para a Bavaroise de Baunilha:

- 500g de leite

- 1 vagem de baunilha

- 60g de açúcar

- 100g de gemas

- 65g de açúcar

- 2 folhas de gelatina

- 250g de natas batidas

Ingredientes para o Bolo de Amêndoa:

- 150g de amêndoa moída

- 120g de açúcar em pó

- 24g de farinha

- 180g de claras

- 30g de açúcar

Outros ingredientes:

- 250g de framboesas frescas

- 300g de chocolate temperado para as pétalas

- Molho de framboesa para abrir a flor

- Molho de baunilha para abrir a flor

Modo de preparação da Bavaroise de Baunilha:

Leite + baunilha e 60g de açúcar ao lume;

Bater as gemas com as 65g de açúcar;

Quando o leite ferver, juntar as gemas e cozer a 85ºC;

Juntar a gelatina fora do lume, arrefecer até 35º e juntar as natas.

Modo de preparação do Bolo de Amêndoa:

Misturar a amêndoa, açúcar em pó e farinha;

Bater as claras e açúcar;

Envolver e cozer a 165º.

Por fim:

Colocar o creme nas meias esferas, colocar o bolo e framboesas frescas e levar ao congelador. Desmoldar e colocar as pétalas.