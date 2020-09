Bacalhau da Noruega à Zé do Pipo com Figos 

INGREDIENTES:

4 postas de bacalhau da Noruega demolhadas e limpas

8 batatas descascadas

1/2 chávena de chá de água

Sal a gosto

2 colheres de sopa margarina

1/2 chávena de chá de leite

1 pitada de pimenta

1 pitada de noz moscada

1/2 chávenas de chá de farinha de trigo

1 chávena de chá de azeite

2 dentes de alho picado

1/2 chávenas de chá de maionese

1 kg de figos

2 pepininhos

PREPARAÇÃO:

Coza as batatas em água e sal. Escorra-as e triture-as. Junte o sal e a margarina e leve a lume brando. Adicione o leite aos poucos sem parar de mexer. Tempere com pimenta e noz moscada e retire do lume. Reserve.

Seque as postas de bacalhau, tirar a pele, cortar as postas, tirar as espinhas e e passe-as pela farinha. Frite no azeite quente (reserve duas colheres de sopa) e ponha um tabuleiro.

À parte, aqueça o azeite reservado e refogue o alho. Ponha o vinho, misture e coza durante 3 minutos. Regue o bacalhau com essa mistura.

Pique finamente os figos e os pepinos e mistura na maionese.

Cubra as postas com a maionese e ponha o puré à volta. Posso pincelar o puré com gémea de ovo. Leve ao forno a uma temperatura média durante 20 minutos ou até alourar.