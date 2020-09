Verrine de Mousse de Chocolate e Framboesas

Ingredientes para o Crumble :

Farinha de arroz – 50 g

Açúcar - 50 g

Manteiga sem sal – 50 g

Farinha de amêndoa – 50 g

Baunilha – meia vagem

Flor de sal – q.b.

Preparação do Crumble:

Pré-aqueça o seu forno a 180°C.

Na batedeira, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogénea. Envolva a massa numa película aderente e leve ao frigorífico durante 30 minutos. Retire do frigorífico e raspe com um raspador de maçãs. Leve ao forno, num tabuleiro forrado a papel vegetal, a 180°C durante 15 minutos. Deixe arrefecer.

Ingredientes para a Compota de Framboesas :

Framboesas - 250 g

Açúcar – 70 g

Pectina de fruta – 4 g

Raspas de Lima – 1 unidade

Preparação :

Dentro de um tacho, leve a ferver as framboesas e as raspas de uma lima. Misture a pectina com o açúcar e adicione as framboesas, deixe ferver durante 5 minutos. Leve ao frigorífico e guarde para a finalização.

Ingredientes para a Mousse de Chocolate:

Leite – 80 g

1°Natas 35% - 80 g

Açúcar – 15 g

Gema de ovo M – 2 unidades

Chocolate negro 65% - 70 g

2°Natas 35% - 170 g

Preparação :

Numa taça misture as gemas com o açúcar.

Num tacho, aqueça o leite e as 1° natas. Tempere as gemas e o açúcar com o preparado do leite e devolva ao tacho, deixe cozer a 84°C. Verta o preparado cuado sobre o chocolate negro, misture delicadamente com uma espátula de silicone.

Batas as 2°natas em chantily e acrescente. Misture delicadamente com uma espátula de silicone até obter uma mousse de chocolate homogénea.

Ingredientes para as Natas Cremosas de Baunilha:

Natas 35% - 70 g

Mascarpone – 8 g

Açúcar – 3 g

Baunilha – meia vagem

Preparação das Natas Cremosas de Baunilha:

Dentro de uma tigela coloque, as natas 35%, o mascarpone, o açúcar, as sementes de baunilha e triture com a varinha mágica. Reserve ao frigorífico.

Na batedeira bata o preparado das natas cremosas em chantili. Insira dentro de um saco de pasteleiro com uma boquilha lisa e faça montinhos.

Ingredientes para Finalização:

Framboesas – 12 unidades

Lima – 1 unidade

Flores comestíveis – q.b.

Montagem da Verrine :

No interior das verrinas de 10 cl. coloque 8 g de crumble de baunilha.

Com um saco pasteleiro, acrescente uma camada de geleia de framboesas. Utilize outro saco pasteleiro para incorporar 30 g de mousse de chocolate. Volte a colocar um pouco de crumble sobre a mousse de chocolate. Leve ao frigorífico e deixe repousar durante 30 minutos.

Insira dentro de um saco de pasteleiro com uma boquilha lisa as natas cremosas e faça montinhos sobre a mousse de chocolate. Finalize com a geleia de framboesas, pedaços de framboesas frescas, raspas de lima e uma flor comestível.