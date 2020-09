Robalo ao Sal com Legumes e Puré de Batata Doce

Ingredientes para o Peixe ao Sal:

- 1 robalo ou dourada com peso superior a 800 gr

- 2 a 3 kg sal grosso marinho

- 1 chávena coentros frescos

- q.b. azeite virgem

Modo de preparação do Peixe ao Sal:

Em primeiro lugar, num tabuleiro de ir ao forno, coloque uma camada de sal grosso com 2 cm. Coloque o peixe sobre este sal e cubra com o restante sal. O peixe não pode ser escamado e deve ter as barbatanas. Retire somente as vísceras, fazendo um corte na barriga que será tapado com papel de alumínio

Salpique o sal com água para facilitar o endurecimento do sal e pré-aqueça o forno a 180º

Coloque o peixe no forno e deixe ficar 25 minutos por cada kg de peixe. Tire do forno e deixe arrefecer 5 minutos antes de partir o sal

Retire a pele do peixe, depois sirva os lombos de peixe que ficam suculentos e temperados no ponto

Junte os coentros picados ao azeite e sirva sobre os lombos de peixe.

Ingredientes para o Puré de Batata Doce:

- 3 batatas-doces

- Sal

- Pimenta

Modo de preparação do Puré de Batata Doce:

Descascar as batatas e cortar em pedaços.

Deitar numa panela, cobrir com água e deixar até ferver.

Escorrer a água e deitar no processador até se tornar puré.

Temperar com sal e pimenta.