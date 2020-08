Perna de Polvo à Lagareiro com Batata Migada e Legumes Assados

INGREDIENTES:

- 180 gr de polvo (da Costa);

- 100 Gr de batata;

- 50 gr de grelos;

- QB Cebola;

- QB alho;

- QB azeite;

- QB Vinagre balsâmico;

- 1 Ovo;

- QB Beringela;

- QB Tomate rama;

- QB Endivida;

- QB Courgette;

- QB Pimento vermelho;

- 3 unid azeitona;

PREPARAÇÃO:

1. Cozer o polvo durante 40 a 50 minutos;

2. Cozer a batata e migar;

3. De seguida, assar os legumes no forno durante 10 minutos (pré temperados ao gosto);

4. Colocar o polvo, depois de arrefecido, no formo com azeite, durante 10 minutos;

Para as migas de batata: Fazer um puxado num sauté com cebola, alho e azeite, acrescentar os grelos e a batata (migada) de forma a obter umas migas.

Empratar: Com a ajuda de um aro, enformar as migas como base, colocar os legumes assados na camada seguinte e, por fim, como topo, o polvo a azeitona e o ovo, finalizar com azeite balsâmico ao gosto como aromatizador .

Bom apetite!