Rabanadas Recheadas com Compota de Figo

INGREDIENTES:

- Pão de forma (sem côdea) - q.b;

- 4 ovos;

- 1 litro de leite;

- Óleo para fritar - q.b;

- Açúcar - 1Kg;

- Canela - q.b;

PREPARAÇÃO:

1. Separe as fatias e recheie com a compota como se de uma sanduíche se tratasse;

2. Passe pelo leite, em seguida pelo ovo e leve a fritar em óleo abundante;

3. Doure de ambas as partes e retire. Ponha a escorrer em cima de um papel absorvente e, antes de servir, corte em triângulos e passe pelo açúcar misturado pela canela.

Bom apetite!