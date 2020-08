Pão Recheado

INGREDIENTES:

- 1 pão saloio;

- 1 chouriço;

- 2 linguiças picantes;

- 200 gramas de queijo da ilha ralado;

- 150 gramas mistura de queijos para gratinar;

- 300 gramas maionese;

- Manjericão fresco;

- 1 colheres (sopa) orégãos secos;

- 1 colheres (sopa) tomilho seco;

- 2 colheres (sopa) cebolinho fresco picado.

MODO DE PREPARAÇÃO:

1. Ligue o forno e regule-o para os 200 º C (calor circulante);

2. Corte uma tampa ao pão e escave cuidadosamente o seu interior;

3. Tire a pele ao chouriço e às linguiças, corte-o em pedaços, deite no robô de cozinha e pique finamente;

4. Misture os enchidos picados com os queijos, a maionese, os orégãos, o tomilho, o cebolinho e o restante pão desfeito;

5. Coloque a caixa de pão sobre uma folha de papel de alúmínio e recheie com o preparado;

6. Coloque a tampa no pão e embrulhe-o no papel de alumínio;

7. Ponha o pão num tabuleiro e leve ao forno durante cerca de 20 minutos.

Bom apetite!