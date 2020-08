Batido de Ananás

INGREDIENTES:

- 1 litro de leite meio gordo;

- 4 bolachas mulata;

- 3 bolas de gelado de baunilha;

- 1Kg de ananás;

- Canela em pó - q.b.

PREPARAÇÃO:

1. Limpa-se o interior do ananás, retirando o miolo sem danificar a casca.

2. Coloca-se o miolo num mixer, em conjunto com o leite, o gelado e a bolacha. Tritura-se e depois coloca-se o preparado dentro do ananás, polvilhando com canela.

Para a receita é necessário, ainda: palitos de dentes e 4 palhinhas.

Bom apetite!