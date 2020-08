Bolo de Lima

Ingredientes para a Massa:

- 1 pacote de gelatina de limão;

- 250g de leite quente;

- 100g de óleo;

- 200g de açúcar;

- 3 ovos;

- 300g de farinha;

- 1 colher de sopa de fermento em pó.

Ingredientes para a Cobertura:

- 1 lata de leite condensado;

- 1 pacote de natas para bater de 20cl;

- Sumo de limas e de limões q.b., até engrossar;

- Raspas de limas e frutos do bosque para decorar.

Preparação:

1 - Aquecer o leite e adicionar a gelatina. Mexer bem e reservar;

2 - Juntar o óleo, o açúcar e os ovos e mexer;

3 - Adicionar a gelatina e misturar bem;

4 - Juntar a farinha e, por fim, o fermento em pó;

5 - Levar a cozer numa forma previamente untada com manteiga, num forno aquecido a 180ºC, durante cerca de 30 minutos;

6 - Tirar do forno e deixar arrefecer;

7 - Numa tigela, colocar o leite condensado, as natas e mexer;

8 - Adicionar o sumo das limas e dos limões até engrossar;

9 - Verter a cobertura no meio do bolo e decorar com as raspas de lima e os frutos do bosque;

10 - Servir frio.