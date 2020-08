Feijoada de línguas de bacalhau



Ingredientes

Línguas de bacalhau - 1kg

Chouriço/linguiça - 1 unidade

Feijão branco - 2 latas (de 820gr)

Azeite - q.b

Polpa de tomate - 500gr

2 cebolas;

2 Cenouras

Salsa, louro e coentros - q.b

Preparação

Faça um refogado com o azeite, polpa de tomate, cebola, alho e louro. Deixe alourar.

Junte as línguas de bacalhau cortadas às tiras ou em cubos, a cenoura e o chouriço cortados às rodelas. Deixe cozer bem.

Adicione o feijão, juntando a água do próprio, e deixe apurar.

Rectifique os temperos e sirva com coentros picados ou salsa picada.

Bom Apetite!