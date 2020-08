Caldeirada à Portuguesa

INGREDIENTES

• 1 cebola grande

• 1 cabeça de alho

• 600 g batatas

• 1 pimento vermelho

• 2 tomates

• 1 tamboril médio

• 1 c. chá sal

• 2 folhas louro

• 50 ml azeite

• 100 ml vinho branco

• 200 ml água

• qb coentros

• qb pimenta

• Polpa de tomate

• Massa de pimentão

PREPARAÇÃO

• 1. Descasque a cebola, o alho, as batatas e limpe os pimentos de sementes e partes brancas. Junte o tomate e corte tudo às rodelas.

• 2. Num tacho largo disponha a cebola, o alho, as batatas, o pimento, o tomate, polpa, massa de pimentão e o tamboril às camadas, alternando e temperando cada camada com o sal.

• 3. Adicione o louro e regue com o azeite, o vinho branco e a água.

• 4. Coloque a tampa e leve ao lume durante 30 minutos sem mexer. Agite o tacho de vez em quando.

• 5. Coloque os coentros picados e a pimenta, a caldeirada está pronta a servir.