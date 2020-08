Tartes e crepes de limão

Crepes:

1 ovo

1 chávena de farinha de trigo (podem usar outra farinha, incluindo sem glúten)

200 ml de leite

3 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga



Curd de Limão:

5 gemas

Sumo de 2 limões

150 g de açúcar

4 colheres de sopa de manteiga

1 colher de amido de milho!



Decoração:

Mirtilos

Açúcar em pó (facultativo)

Curd de limão: misturar o açúcar, o amido de milho e as gemas num tacho. Juntar a casca e o sumo de limão. Levar ao lume até engrossar, sempre a mexer. Envolver a manteiga até ficar uniforme. Verter num prato fundo. Deixar arrefecer e levar ao frigorífico.

Crepes: misturar todos os ingredientes até ficar uma massa homogénea. Untar uma frigideira larga antiaderente com manteiga. Verter uma concha de sopa de massa (quase cheia) na frigideira e espalhar inclinando a frigideira, até que o fundo fique todo com massa. Levar ao lume. Deixar alourar o crepe dos dois lados. Repetir até terminar a massa. Colocar cada crepe num prato, barrar com o curd de limão, dobrar o crepe a meio e voltar a dobrar. Servir com mais creme, mirtilos e açúcar em pó.

Minitartes de Limão (sem glúten)

Base:

1 ovo

150 g de farinha de arroz

50 g de manteiga

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sobremesa de fermento sem glúten

Curd de Limão:

1 colher de amido de milho!

5 gemas

Sumo de 2 limões

150 g de açúcar

4 colheres de sopa de manteiga



Decoração:

Framboesas frescas q.b.

Folhas de hortelã q.b.



Base: bater todos os ingredientes num robô com gancho até que a massa comece a descolar da taça e forme uma bola. Envolver em película aderente. Levar ao frigorífico durante 30 minutos.

Pré-aquecer o forno a 175ºC. Estender a massa numa superfície enfarinhada (com farinha sem glúten). Forrar miniformas com a massa. Picar as bases das minitartes com um garfo. Levar ao forno durante 15 minutos. Desenformar.

Curd de limão: misturar o açúcar, o amido de milho e as gemas num tacho. Juntar a casca e o sumo de limão. Levar ao lume até engrossar, sempre a mexer. Envolver a manteiga até ficar uniforme. Verter num prato fundo. Deixar arrefecer e levar ao frigorífico. Rechear as bases de minitarte. Decorar com framboesas frescas e hortelã.